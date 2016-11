Com a chegada do período de chuvas, vem também a necessidade de intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e a prevenção de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus no Estado de São Paulo.

O governador Geraldo Alckmin acompanhou o "Dia D" de combate ao mosquito no dia 19 de novembro, em ação que mobilizou mais de 25 mil agentes de 360 cidades paulistas na varredura de focos e eliminação de criadouros em imóveis públicos, privados e baldios.

Além da varredura, os agentes também darão orientações à população durante o "Dia D". "O caminho é combater o mosquito. A maioria dos casos é dentro das residências e, por isso, a importância de conscientizar cada um sobre a necessidade de não deixar a água parada e evitar a proliferação do mosquito", afirmou o governador. "Para isso, estamos retomando os mutirões aos sábados. Nós pagamos R$ 120 para os agentes de vigilância e formamos um verdadeiro exército. Isso será feito agora com bastante intensidade no Estado de São Paulo", reforçou Alckmin.

Um balanço realizado pela Secretaria da Saúde aponta que o número de casos de dengue caiu 76% este ano, em comparação com 2015. Até o último dia 4 de novembro, foram confirmados 159.412 casos da doença do Estado. Em 2015, o número de total de casos foi de 684.360.

Comparado ao número de óbitos, a diminuição foi ainda maior, passando de 488 em 2015 para 93 este ano. "Tivemos uma queda muito grande de casos de dengue no Estado de São Paulo, com 76% de queda nos registros da doença, e queda de 81% de mortes no Estado de São Paulo", concluiu Alckmin. (Fonte: Portal do Governo do Estado)