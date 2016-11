Os casos de caxumba continuam crescendo no Estado de São Paulo e atingiram 4.193 registros (13,4 por dia, em média), maior número de toda a série histórica, iniciada em 2001, segundo dados do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE).

O número se refere ao período de janeiro até 8 de novembro. No ano de 2007, recordista até então, foram registrados 3.426 casos. Em todo o ano passado foram 707 registros.

Transmitida por meio de gotículas de saliva, em espirros, tosse ou talheres contaminados, a doença se caracteriza pelo inchaço no pescoço, em um ou ambos os lados, e pode demorar até 25 dias para começar a se manifestar. Isso que faz com que muitas pessoas nem saibam que estão com o vírus. Os sintomas iniciais são febre, dor de cabeça e dor no corpo, que podem ser confundidos com um resfriado.

“É difícil as pessoas se lembrarem que tiveram o contato com uma pessoa com caxumba. A transmissão se dá pelo contato próximo entre as pessoas e muitas não se dão conta que estão com a doença até começar o inchaço nas parótidas”, diz Renato Walch, especialista da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, mencionando as glândulas que produzem a saliva e ficam na região do pescoço.

(Fonte: Estadão)