Mais um ano e a companhia de bebidas que organiza a parada de Natal com as carretas iluminadas não agendou para Porto Ferreira o tradicional desfile que passa por todas as cidades da região. O episódio lamentável de agressão ao figurante que vestia a roupa do Papai Noel fez a empresa – Coca-Cola Andina Ribeirão Preto – ignorar a cidade e seus consumidores.

A Caravana de Natal inicia sua passagem pelas cidades da região. O mais próximo de Porto Ferreira é Descalvado. Este ano, o Papai Noel da Coca-Cola passará em 20 municípios de Ribeirão Preto e sul de Minas de Gerais.

A “Caravana de Natal da Coca-Cola” é composta por caminhões decorados para as festividades de fim de ano, um trio elétrico e uma caminhonete trenó que levam o Papai Noel pelas principais ruas e avenidas das cidades por onde passa.

A parada de fim de ano leva a magia do Natal pelas principais ruas e avenidas das cidades no início da noite encantando as pessoas e principalmente a criançada. Os veículos estarão equipados com mais de mil e quinhentos metros de mangueiras iluminadas com cerca de 40 mil lâmpadas e as carrocerias adesivadas com mensagens de agradecimento às cidades por onde vão passar.

Em Descalvado, a carreata está programada para acontecer no dia 21 de dezembro. Esta é nona vez que a 'Caravana de Natal' da companhia de refrigerante mais famosa do mundo visita o município vizinho.