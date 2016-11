Após uma semana de reclamações em relação ao valor das contas de água e esgoto do município, com manifestações em redes sociais e na imprensa regional, o Jornal do Porto se dedica ao tema com uma entrevista detalhada sobre o assunto.

A concessionária Odebrecht Ambiental que há cinco anos é responsável pelos serviços no município esclarece os questionamentos. Quem responde nossas perguntas é o gerente de operações da concessionária, o engenheiro Gustavo José Ferreira van Deursen.

JP – Algumas pessoas têm observado e reclamado de aumento no valor de suas contas de água. As tarifas de água e esgoto de Porto Ferreira tiveram ou não algum reajuste nos últimos meses?

OA – As tarifas de água e esgoto de Porto Ferreira não passaram recentemente por nenhuma revisão ou reajuste. A última revisão, autorizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município, foi aprovada em dezembro de 2015, com uma atualização de 14,43%, e aplicada para as com vencimento a partir de março deste ano.

Hoje o consumo mínimo residencial de 10 metros cúbicos em Porto Ferreira é de R$ 35,16, sendo R$ 20,09 referentes à água e R$ 15,07 referentes a esgoto. Uma tarifa que se encontra equiparada as tarifas aplicadas à nossa região.

É importante informar, no entanto, que as tarifas passarão por uma recomposição a partir de 2017, conforme previsto em contrato. A Agência Reguladora dos Serviços Municipais de Porto Ferreira já autorizou o reajuste anual de 11,65%, correspondente à recomposição das perdas inflacionárias referentes aos últimos doze meses. Desta maneira, os novos valores passam a vigorar em 30 (trinta) dias após a publicação da nova estrutura tarifária que acontece nesta semana, conforme determina o art. 39 da Lei 11.445/07, sendo aplicáveis a partir de Janeiro de 2017 para as faturas com vencimento em Fevereiro de 2017.

JP – Você afirmou que as tarifas de Porto Ferreira estão próximas as tarifas da região. Poderia nos dar mais informações sobre este comparativo.

OA – Sim. As tarifas de água e esgoto de Porto Ferreira encontram-se equiparadas com os valores aplicados à nossa região. No gráfico abaixo, apresentamos um breve comparativo entre as tarifas de municípios vizinhos, independente de terem serviços prestados por autarquias municipais ou concessionárias. Este comparativo tem como base as tarifas de consumo mínimo.

