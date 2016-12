Fiscalização feita pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) constatou que 40% dos veículos que fazem transporte escolar em 161 municípios tem multas por excesso de velocidade ou por avançar o sinal vermelho. Foram verificados os dados de 5,6 mil veículos e 4,6 mil motoristas que trabalham em 156 prefeituras e 23 diretorias de ensino.

O índice de vans, kombis e ônibus com multas chega a 54% no total – 29% por ultrapassar os limites de velocidade e 11% por avançar semáforos. Além disso, foram registradas 118 sanções por veículos em mau estado de conservação e 20 multas por ultrapassar o número de passageiros.

Entre os motoristas, foram encontrados 16 sem carteira de habilitação com a categoria exigida pela legislação. A fiscalização apontou ainda que 76 condutores estavam com o documento vencido e 42 com a carteira bloqueada, além de 54 motoristas com mais de 20 pontos por infrações de trânsito (quantidade que leva a suspensão do direito de dirigir).

A frota analisada é composta por 41% de ônibus, 27% de micro-ônibus, 16% de vans e 15% de kombis, responsáveis por transportar 176 mil alunos das redes municipais e estadual. Dentre os veículos fiscalizados, 21% estavam com os pneus desgastados, 16% não tinham cinto de segurança e 10% estavam sem a faixa amarela de identificação de veículo escolar. (Fonte: Agência Brasil)