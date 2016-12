Principal linha de investigação é de latrocínio, roubo seguido de morte.

Apesar disso, delegado ainda não descarta a hipótese de crime político.

A Polícia Civil de Porto Ferreira (SP) já identificou os suspeitos do assassinato do vereador Gilson Alberto Strozzi (DEM). O crime foi no sábado (3) durante uma festa na casa da vítima. A principal linha de investigação é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Por enquanto ninguém foi preso.

O vereador Gilson Alberto Strozzi foi assassinado em Porto Ferreira

em Porto Ferreira (Foto: Marlon Tavoni/ EPTV)

O delegado responsável pelo caso, Miguel Carlos Capobianco Júnior, ainda não descartou a hipótese de crime político.

O crime

O vereador estava com outros seis amigos quando três homens encapuzados entraram e renderam todos. Strozzi teria reagido e levou dois tiros, um na cabeça e outro na barriga. A ação foi rápida e durou cerca de cinco minutos.

Os criminosos fugiram levando a carteira da vítima com documentos, e um celular. A polícia busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.

Comoção

Parentes e amigos ficaram chocados com o crime. “Para a família está sendo difícil. Um susto para todo mundo, que ninguém esperava uma situação dessa”, afirmou o sobrinho Otávio Strozzi.

“Chocante para a cidade, o filho da cidade, crescido e criado aqui, então foi um impacto muito grande e muito triste para nós”, disse o amigo Cláudio de Paula.

Vereador foi assassinado a tiros em Porto Ferreira

Ferreira (Foto: Reprodução/Facebook)

Trajetória política

Gilson estava em seu sétimo mandato consecutivo. Ele chegou à Câmara pela primeira vez em 1989 e vinha se reelegendo desde então. Nas eleições deste ano, ele foi o terceiro candidato com mais votos - 919 - e deveria iniciar o 8º mandato em janeiro. O vereador foi enterrado final tarde de domingo no Cemitério da Saudade.

“Uma perda muito grande, de uma forma trágica, violenta, que infelizmente torna o vereador Gilson Strozzi, mais uma vítima dessa violência que afeta todos nós cidadãos”, disse o presidente da Câmara, Luís Antônio de Moraes.