Um caso raro de bala perdida na Favela da Fepasa foi registrado na noite da última terça-feira 6 de dezembro. A vítima foi um adolescente de 18 anos que disse que estava saindo de sua casa quando escutou um disparo de arma de fogo. O projétil atingiu as costas.

O rapaz precisou ser levado para o Pronto-Socorro Municipal, onde foi medicado e permaneceu em observação. Os policiais verificaram na elaboração do boletim de ocorrência que sobre a vítima havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça de Porto Ferreira em decorrência de envolvimento em atos infracionais. A Polícia Militar entrou em contato com a Fundação Casa de Ribeirão Preto, porém não foi possível o encaminhamento por falta de vagas. O caso foi apresentado no plantão da Delegacia de Polícia Civil.