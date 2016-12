O localizador de um telefone celular ajudou a polícia a desvendar um crime na semana passada. No dia 1º de dezembro, durante a tarde, o suspeito de furtar o aparelho eletrônico foi localizado na avenida Rudolf Streit, na Vila Sibylla.

O adolescente de 18 anos, morador de Ribeirão Preto, foi encontrado depois que a vítima do furto entrou em contato com a Polícia Militar. Ela é proprietária de um estabelecimento comercial no Distrito de Cachoeira de Emas, em Pirassununga, e denunciava uma pessoa desconhecida que havia furtado seu celular e outros objetos. Com o rastreando do aparelho foi possível fazer a localização e que o portador estaria no município de Porto Ferreira.

A vítima passou a localização do sinal do aparelho para os policiais que averiguaram a denúncia. Foi constatado que o celular estava em um caminhão de entrega que circulava pela avenida Rudolf Street.

A PM abordou o motorista e o ajudante. Houve buscas dentro do caminhão. Dentro do baú encontrava-se o celular furtado e outros objetos. Indagado o motorista ele nada soube responder. Já o ajudante, que é filho do motorista, acabou confessando o furto dos objetos.

O ajudante foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil. E foi mandado para a Cadeia Pública de São Carlos onde permaneceu preso à disposição da justiça. Os objetos do furto foram devolvidos à vítima.