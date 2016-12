A Guarda Civil Municipal (GCM) fez uma abordagem no fim do mês passado em uma pessoa que chamou a atenção dos agentes pela extensa ficha criminal que apresentava o suspeito. O caso foi registrado em relatório de ocorrência.

De acordo com o comando da GCM, a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) estava em regular patrulhamento no dia 24 de novembro quando, por volta das 11h30, no cruzamento das avenidas Professor Henrique da Mota Fonseca Júnior com Dr. José Ferreira de Azambuja a guarnição composta pelos agentes Adriano e Messias se depararam com P.S.T., 45 anos, em atitude suspeita. Ele observava os veículos estacionados em via pública.

Após abordagem, busca pessoal, P.S.T. foi identificado e seus dados foram consultados no sistema Infoseg (rede que reúne informações de segurança pública dos órgãos de fiscalização do Brasil). Foi constatados que ele tinha uma ficha com dez processos criminais e oito condenações de pena de reclusão.

Diante das evidências, P.S.T. conduzido à Delegacia de Polícia onde foi averiguado pela autoridade de plantão. Após a checagem, concluiu-se que ele nada devia à Justiça e foi liberado.