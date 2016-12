Veículo da Odebrecht Ambiental percorre bairros do município levando informação e esclarecendo as dúvidas da população

Quem é que não gosta de beber uma água limpa, transparente e, principalmente, com qualidade? O que pode parecer atributos básicos da água que chega até às torneiras das casas está bastante distante da atual realidade de muitas cidades. O último Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, divulgado pela ONU-Água, alertou que cerca de três bilhões de pessoas no mundo ainda não têm água encanada de qualidade confiável em seus lares. No Brasil, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), nem metade da população (44,7%) tem acesso aos serviços de água universalizados. Por dados como esses que os moradores de Porto Ferreira podem se sentir privilegiados. Aqui, mais de cinco mil análises são realizadas todos os meses pela Odebrecht Ambiental (concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto), visando comprovar e assegurar a qualidade da água distribuída na cidade.

Os ferreirenses podem, inclusive, acompanhar as análises através do serviço do Laboratório Móvel. Um veículo adequado e equipado com materiais de laboratório, adesivado com a marca da concessionária, percorre os bairros com o objetivo de esclarecer dúvidas e levar informação sobre a qualidade da água distribuída. O Laboratório Móvel coleta e efetua análises na casa do cliente com testes que comprovam e asseguram a qualidade da água consumida.

A dona de casa Maria Aparecida Cainelles recebeu o Laboratório Móvel durante esta semana “Muito interessante esse serviço que nos oferece a possibilidade de saber como está a água que consumimos em casa”, afirmou. A moradora do bairro Vila Nova acompanhou o passo a passo do serviço, desde a coleta na torneira até as análises de turbidez, Ph e de cloro realizadas na água do imóvel. “Fiquei bastante satisfeita com as informações e me sinto ainda mais segura para o consumo”, revelou.

A técnica da concessionária que atua no Laboratório Móvel, Ana Carolina de Lima, revela que as principais dúvidas dos moradores são referentes à água branca, a pressão da água e a dosagem de cloro. “Nosso trabalho é estar sempre próximo da comunidade e oferecer todas as informações necessárias sobre a qualidade da água distribuída para que as pessoas possam ter segurança em relação ao produto consumido, podendo comparar suas características com a legislação Federal e Estadual, e os padrões de potabilidade determinados pelo Ministério da Saúde”, informa.

O Laboratório Móvel percorre diariamente diferentes bairros do município e, além do atendimento realizado na casa dos clientes, também tem uma rota de monitoramento em mais de quarenta pontos da rede de distribuição de água. “O trabalho do Laboratório Móvel é uma importante ferramenta para monitorar as redes de água e avaliar se as medidas operacionais e as melhorias implementadas em nossos serviços estão se tornando perceptíveis para os moradores”, ressaltou o gerente de operações da concessionária, Gustavo José Ferreira van Deursen.

O gerente comenta ainda que é comum as pessoas terem dúvidas sobre a água distribuída, já que muitos procedimentos foram alterados nestes poucos anos em que a Odebrecht Ambiental está em Porto Ferreira e ele garante: “O tratamento de água no município é atualmente monitorado por equipamentos de alta precisão que analisam vários parâmetros garantindo a segurança operacional e o controle eficiente do processo”.

A concessionária ressalta que qualquer dúvida com relação à qualidade da água que chega às casas dos ferreirenses pode ser esclarecida pelo Laboratório Móvel. Este serviço não tem custo nenhum aos clientes e pode ser solicitado através do telefone gratuito 0800-771-0001. O Laboratório Móvel vai até você!