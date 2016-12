O vereador Gilson Alberto Strozzi, 61 anos, foi assassinado a sangue frio na noite do último sábado, 3 de dezembro, durante um assalto no interior de sua residência, no Jardim Independência. O crime chocou a população e deixou consternados parentes, amigos e correligionários.

O delegado que preside o inquérito informou que o político ferreirense tentou reagir no momento do crime, o que teria motivado os disparos por parte de um dos bandidos (leia entrevista nesta página). Segundo fontes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), a Polícia Civil de Porto Ferreira já teria identificado os principais suspeitos que continuavam sendo procurados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime teria ocorrido depois das 22h30. Relatos de testemunhas informam que elas estavam na varanda dos fundos do imóvel. A vítima saiu de dentro da casa com um rapaz armado apontando a arma para a suas costas. O bandido teria mandado todo mundo se abaixar. De repente, a vítima reagiu e empurrou por duas vezes o ladrão que fez três disparos na direção do vereador. Strozzi caiu no chão após ser atingido. Os projéteis atingiram a cabeça e o tórax do político ferreirense.

Policiais Militares do Rádio Patrulhamento foram acionados pelo Centro de Operações (Copom) para averiguar a informação do crime no local dos fatos. Na rua José Eurípedes de Souza, residência do vereador, soube-se que três bandidos teriam tomado a casa de assalto. No momento da ação estavam na residência a mulher de Gilson e duas enteadas, além de um grupo de amigos em uma confraternização. Ninguém saiu ferido. Apenas o telefone celular e uma carteira de couro com documentos foram roubados.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros fez os primeiros atendimentos e socorreu a vítima. O vereador foi encaminhado ainda com vida ao Pronto-Socorro Municipal, onde foi atendido pelo médico plantonista. Gilson Alberto Strozzi não resistiu aos ferimentos e faleceu.

