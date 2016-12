A Justiça Eleitoral encaminhou ofício à Câmara Municipal no qual indica que o primeiro suplente para a vaga do vereador Gilson Alberto Strozzi deverá ser o candidato Ismael da Farmácia, que pertencia ao mesmo partido, no caso o PMDB, na época das eleições de 2012. Strozzi foi assassinado no último dia 3 de dezembro e a cadeira em plenário ficou vazia nas duas últimas sessões ordinárias

No início da noite da última segunda-feira, 9 de dezembro, a Mesa Diretora do Poder Legislativo ferreirense recebeu a confirmação. A dúvida, em princípio, seria o candidato do PMDB ter migrado para outra legenda, o que configuraria, em tese, caracterizaria a desfiliação.

A janela partidária foi criada pela Lei 13.165 de 2016. Todo final de mandato, sete meses antes da eleição, é aberta janela para livre troca de partido, sem perda do cargo, para os mandatos que estejam se findando no respectivo ano eleitoral.

O presidente da Casa, vereador Luiz Antonio de Moraes, o Maguila, disse à reportagem do Jornal do Porto que serão realizados os procedimentos administrativos e legais para a posse de Ismael que foi eleito em outubro para a legislatura 2017-2020.

“[O juiz] entendeu que, apesar de ter saído do partido a vaga é do Ismael”, falou Maguila na segunda-feira antes da sessão. “Então nós vamos convocar ele amanhã [terça-feira, 13], e provavelmente ele tome posse ainda esta semana como vereador na legislatura de 2016”.

A Câmara, por seu Regimento Interno e pela Lei Orgânica Municipal (LOM), deve obedecer a um prazo para realizar a posse do indicado para, nesse caso, substituir Strozzi, e manter a composição de onze vereadores.

Na solenidade marcada para a próxima segunda-feira, 19 de dezembro, no Fórum, Ismael da Farmácia será diplomado como vereador eleito pelo DEM, e o Professor Sérgio do Pedrina assumirá a vaga de Strozzi, reeleito em 2016, para a legislatura 2017-2020.