O advogado Dr. Edson Pudence, presidente do diretório municipal do Democratas (DEM) aceitou o convite do Jornal do Porto para falar sobre o convite que recebeu do prefeito eleito de Rio Claro e do episódio recente envolvendo o colega de partido, Gilson Alberto Strozzi, que culminou na morte do vereador no último sábado, 3 de dezembro.

Pudence recebeu a reportagem na manhã da última quinta-feira, 8, em seu escritório no Edifício Fratini. “É com muita tristeza que ouvi a notícia da morte do Gilson na madrugada do domingo”, afirmou. “Ele era um amigo e um partidário fiel, e estou amparando a família como posso, mas foi um episódio lamentável para a política e para a cidade e estou confiando nas autoridades policiais para que o crime seja esclarecido”.

O advogado também falou de sua nova missão profissional que assumirá em Rio Claro, sua cidade natal, a partir de janeiro de 2017.

(matéria completa na edição escrita do Jornal do Porto do dia 09/12/16)