Uma ação conjunta entre s guardas civis de Porto Ferreira e de Leme resultou na localização de um veículo roubado. No dia 30 de novembro o supervisor Nonato e a agente Eliana foram informados pela vítima do crime sobre o roubo de um Fiat Uno. Os dados e as características do veículo foram transmitidos para corporações de segurança da região. Quatro horas depois a Guarda Civil de Leme informou que havia sido localizado o veículo em meio a um canavial.

A vítima foi informada sobre o paradeiro do Fiat Uno e solicitou apoio da GCM para conduzi-lo até o local. O proprietário reconheceu o carro. O veículo e a vítima foram conduzidos ao Distrito Policial de Leme onde os agentes Pults e Donizete apresentaram a ocorrência. Mais tarde o veículo foi liberado ao proprietário.