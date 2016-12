Trinta tubetes de cocaína prontos para a venda no varejo foram o suficiente para levar para trás das grades um jovem de 21 anos. Ele mora na Vila Sibylla e fazia ponto em uma “biqueira” do Jardim Jandyra, na esquina das ruas Ângelo Utinetti e Antonio Franzoni. Eram pouco mais das dez horas da noite no último sábado, 10 de dezembro, quando a equipe da Força Tática, em patrulhamento preventivo pelo bairro, passou pelo local e percebeu um jovem em atitude suspeita.

Ao perceber que seria abordado, o suspeito jogou ao chão um saco plástico. A PM verificou o recipiente e contou em seu interior 30 tubetes com cocaína, todos prontos para a venda. Com o “avião” – que atua na venda no varejo para o tráfico – também havia dinheiro em notas fracionadas. Apresentado na Delegacia de Polícia foi enquadrado no crime de tráfico de entorpecentes. Posteriormente, ele foi conduzido para a Cadeia Pública de São Carlos, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.