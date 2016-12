A Polícia Civil apreendeu no início da tarde de quarta-feira, 14 de dezembro, um dos dois adolescentes suspeitos de participar do assalto à residência do vereador Gilson Alberto Strozzi, no último dia 3 de dezembro, culminando em sua morte. De acordo com o delegado Dr. Miguel Carlos Capobianco Júnior, que preside o inquérito, um segundo envolvido no crime estaria próximo de ser preso, principalmente por ter sido o autor dos disparos que tiraram a vida do político ferreirense.

O menor, cujas iniciais não foram divulgadas em virtude do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi encontrado em casa, no Jardim Sérgio Dornelles, bairro vizinho do Jardim Independência, onde residia Strozzi. O cúmplice foi ouvido na Delegacia de Polícia e encaminhado para a Fundação Casa.

Capobianco Júnior e o delegado titular do município, Dr. Eduardo Henrique Palmeira Campos, atuaram diretamente no esclarecimento do homicídio que chocou a cidade. A principal dificuldade, segundo os policiais que participaram da investigação, foi a resistência das testemunhas em reconhecer os bandidos que não cobriram o rosto no momento do roubo. Além da mulher e duas enteadas do vereador, um grupo de amigos participava de uma confraternização na área de lazer do imóvel.

