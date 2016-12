Ilustrações selecionadas compõem o calendário 2017 da Odebrecht Ambiental.

Premiação aconteceu no encerramento do ano letivo.

Alunos das redes pública e privada de ensino de Porto Ferreira, que participaram e foram selecionados no Concurso de Desenhos “Pintou o Natal” para elaboração do Calendário Ambiental 2017, foram premiados pela iniciativa que busca incentivar a consciência socioambiental e a criatividade por meio da arte. A cerimônia de premiação aconteceu no encerramento do ano letivo reunindo os doze estudantes finalistas, professores e familiares, além de diretores escolares e equipe do Departamento de Educação.

Estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental participaram do concurso, coordenado pela Odebrecht Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Porto Ferreira, em parceria com o Departamento de Educação. Cada ganhador foi premiado com uma bicicleta, além dos calendários em que seus desenhos foram ilustrados. “A qualidade dos desenhos inscritos nos surpreendeu. Com criatividade e dedicação ao trabalho, os alunos conseguiram expressar em seus desenhos mensagens positivas em relação ao tema proposto para este ano”, comentou Marina Bosso, responsável pelos programas socioambientais da concessionária.

O projeto Calendário Ambiental é desenvolvido há seis anos no município e em 2016 teve como tema Aedes Nunca Mais numa referência a campanha de comunicação promovida nacionalmente pela empresa com o objetivo de apoiar no combate à dengue, zika e chikungunya. “Água e esgoto estão diretamente ligados a saúde, por isso a gestão desses recursos passa, também, pela prevenção de ocorrência de focos dos agentes causadores de doenças”, comenta o coordenador da área de Sustentabilidade da concessionária, Felipe Lara.

Coleta seletiva, mutirões de limpeza, ações cotidianas de cuidados com focos do mosquito e a colorida consciência de como eliminar o Aedes Aegyti - mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya - compuseram o cenário dos desenhos do concurso.

Os desenhos selecionados para o Calendário Ambiental 2017 podem ser visualizados na página da concessionária na internet - www.odebrechtambiental.com/porto-ferreira

Os estudantes premiados, autores dos desenhos que estampam o Calendário Ambiental 2017, seguem listados abaixo: