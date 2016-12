Começou a funcionar nesta quinta-feira (15/12) a Central de Comunicação e Monitoramento (Cecom), na sede da Guarda Civil Municipal (GCM) de Porto Ferreira. O serviço de vídeo-monitoramento por câmeras espalhadas pela cidade pretende contribuir com as forças policiais do município para o combate à violência e à criminalidade.

A solenidade de inauguração contou com a presença da prefeita Renata Braga; do presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Antônio de Moraes, o Maguila; do tenente PM Leonardo Régis Ramos, representando a 4ª Cia/PM; do diretor do Departamento de Governo da Prefeitura, André Luís Martins Pereira; do comandante da Guarda Civil Municipal, GCM José Eduardo Ferreira; e do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Porto Ferreira, Luiz Antônio Duz. Também presentes outros diretores de Departamentos, servidores, empresários, convidados e o assessor do deputado federal Lobbe Neto (PSDB), Marcelo Padilha Gomez.

O diretor de Governo, André Pereira, foi o primeiro a usar a palavra e discorreu sobre todo o trabalho para implantar a Cecom e seus benefícios. Também falou sobre alguns números da Segurança Pública no município e agradeceu ao trabalho e empenho de todos, principalmente dos GCMs que, nos últimos dias, fizeram um grande esforço para que o serviço pudesse ter início.

(matéria na integra no jornal impresso nas bancas)