Na tarde do último dia 7 de dezembro, num plenário lotado de servidores e convidados dos agraciados, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) homenageou mesários, servidores e professor com a Medalha Ministro Mário Guimarães, comemorativa dos 70 anos de reinstalação da Justiça Eleitoral.

Numa solenidade marcada pela emoção, foram condecorados: os mesários mais antigos da Justiça Eleitoral paulista, Walter José Borelli (90 anos), no interior, e Ary Prizant (85 anos), na capital, as servidoras mais antigas, Eva Cristina Euzebio, que trabalha na secretaria, e Lilia Aparecida Turcato, que exerce suas funções em cartório do interior, além do professor Dr. José Francisco Siqueira Neto, que inaugurou a cátedra Direito Eleitoral no curso de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Agradecendo os serviços prestados pelos reverenciados, o presidente do TRE-SP, desembargador Mário Devienne Ferraz, afirmou que a honraria hoje foi entregue a cidadãos que verdadeiramente se doaram à Justiça Eleitoral. “A Comissão de Honraria e Mérito fez a clara opção por nomes que, de maneira silenciosa, jamais buscaram reconhecimento em forma de homenagens ou honrarias”, assegurou.

O mesário Ary Prizant agradeceu a Corte, afirmando que “estou muito emocionado com a homenagem recebida por uma atividade que faço há tantos anos e com tanto prazer”.

Em agradecimento, Walter Borelli disse que “ter meu nome lembrado entre tantos que atuaram pela democracia brasileira é uma honra que nunca imaginei receber. Essa comenda é o reconhecimento por todos os 72 anos que me dediquei como mesário”.

Em nome dos agraciados, o Professor Dr. José Francisco Siqueira Neto afirmou que a solenidade era uma homenagem aos servidores da democracia e agradeceu aos pares pelo trabalho, zelo, empenho, mas principalmente pela demonstração de que grandes coisas são construídas com pequenos atos.

“Pessoalmente, estou lisonjeado com o reconhecimento da minha contribuição, pois entendo que o estudo do Direito Eleitoral é importantíssimo ao exercício da democracia”, falou.