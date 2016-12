Quando recebeu, em mãos, uma folha de caderno com letras cursivas, com uma mensagem de uma ex-aluna, o Cabo Osni Luciano Martins emocionou-se. Ele é instrutor do Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência (Proerd) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Já Maria Eduarda acabou de receber o certificado de conclusão do curso.

Na carta que deixou no quartel da 4ª Companhia do 38º Batalhão da PM, em Porto Ferreira, ela contou que no dia da formatura do Proerd não conseguiu tirar uma fotografia com o instrutor. Na verdade, ela queria postar uma “selfie” por estar feliz por ter aprendido as lições do programa.

A menina convidou o Cabo Osni para ir até a casa dela, que fica em um sítio na zona rural de Porto Ferreira. Esta semana o policial militar realizou o sonho daquela criança que ainda ganhou um presente de Natal. “Que toda a honra e toda Glória seja dada somente a Deus pela capacidade e condições que me concede”, escreveu o Cabo Osni em nota à imprensa.

Após a visita, Martins e Maria Eduardo fizeram um retrato mais tradicional e não se esqueceram de fazer a “selfie”, com o ursinho que ela ganhou de presente, para postar nas redes sociais.

Para o policial militar, a satisfação de dever cumprido e ter o reconhecimento de um aluno e de seus pais fazem de seu trabalho um dos mais prazerosos e enriquecedores diante de uma sociedade ordeira e de pessoas de bem.