Fatura simultânea permite acompanhar a leitura, impressão e saber imediatamente o consumo e o valor, sem alteração na data de vencimento de sua conta

Implantado há três meses em Porto Ferreira, o moderno sistema de leitura e impressão simultânea das contas de água e esgoto do município ainda é uma novidade que tem gerado dúvidas entre a população. Além de um novo formato da fatura – reduzido a um pequeno folheto com informações frente e verso – o novo sistema traz como diferencial a possibilidade do ferreirense acompanhar a leitura do hidrômetro e a impressão simultânea de sua conta mensal ao mesmo tempo.

A Odebrecht Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto do município, responsável por implantar a inovação do sistema informa que o objetivo da mudança é a otimização do tempo para a prestação do serviço de entrega das contas e a satisfação dos clientes já que a fatura simultânea oferece uma maior transparência na relação com os consumidores. "Com o novo sistema, ganhamos em agilidade no serviço prestado à população. A procura por novas tecnologias e a melhoria contínua dos nossos serviços são o que buscamos rotineiramente”, afirma Gustavo José Ferreira van Deursen, gerente de operações da concessionária em Porto Ferreira.

Com o antigo sistema, os agentes comerciais - popularmente conhecidos como leituristas – tinham que percorrer os imóveis para registrar o consumo dos hidrômetros, retornar a sede da concessionária para passar os dados ao sistema comercial e só depois de cerca de quinze dias voltar aos mais de 21 mil imóveis do município para entregar as contas de água. Agora, com o sistema de leitura e impressão simultânea, o agente comercial munido de um coletor de dados chega ao imóvel, registra os números referentes à leitura do hidrômetro e, em seguida, faz a impressão da fatura por um sistema portátil acoplado ao equipamento, já disponibilizando a conta para o morador do imóvel.

Apesar de ser um processo simplificado, as faturas simultâneas provocaram certa confusão no entendimento sobre as datas de vencimento das contas. Neste mês de dezembro, por exemplo, o ferreirense tem recebido as faturas com vencimento para o mês de janeiro de 2017. E pelas redes sociais surgem reclamações do que seria uma conta “antecipada”.

A concessionária esclarece que embora a data de pagamento (vencimento) seja janeiro, o consumo medido da fatura é sempre referente a período anterior. “Com a mudança no processo de entrega das faturas, o ferreirense acabou ‘ganhando’ um prazo maior com as contas em mãos até a data de pagamento. Com o sistema antigo, o leiturista entregava as faturas já bem próximas da data de vencimento. Com o novo sistema, a entrega da fatura acaba acontecendo de forma antecipada, sem alteração na data de vencimento da conta”, esclarece van Deursen.

Deste modo, a Odebrecht Ambiental orienta aos que tiverem dúvidas que atentem as informações dos dados de leitura impressas na própria fatura mensal. O gerente de operações informa que com as contas em mãos, basta observar a data da leitura anterior, a data da leitura atual e o consumo medido no período.

A concessionária exemplifica o tema na ilustração abaixo:

O pagamento da fatura ilustrativa programado para ocorrer em janeiro de 2017 (data de vencimento), se refere ao consumo de água e esgoto que o imóvel teve no período entre 09 de novembro (data leitura anterior) e 10 de dezembro de 2016 (data leitura atual).

As contas mensais trazem ainda informações sobre a programação da data da próxima leitura do hidrômetro permitindo ao proprietário ou ao responsável pelo imóvel a possibilidade de conferir os dados da leitura junto com o agente comercial no momento da entrega das contas.