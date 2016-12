Dez milhões e duzentos mil trabalhadores poderão sacar todo o dinheiro que estava bloqueado. Não há limite para a retirada, mas o calendário de pagamento só deve sair em fevereiro.

O presidente Michel Temer anunciou a medida durante um café da manhã com jornalistas. Quem pediu demissão de um emprego com carteira assinada até 31 de dezembro de 2015 vai poder sacar todo o valor do FGTS depositado pela empresa na conta que ficou inativa.

“Então ele saca por inteiro, não há limite pra isso. Portanto é uma injeção de recursos que vai mobilizar, movimentar a economia. E equivale, pelos cálculos do planejamento, a cerca de 0,5% do PIB”, declarou.

Segundo o próprio Temer, serão cerca de R$ 30 bilhões injetados na economia brasileira, que vive seu segundo ano seguido de recessão.

Todo trabalhador com carteira assinada tem uma conta do FGTS, que fica inativa quando ele pede demissão. Por isso, quem já passou por vários empregos, pode ter diversas contas inativas.

É dinheiro que até agora ficava parado e que só poderia ser sacado depois de três anos sem emprego com registro. Ou em outros casos previstos na lei, como aposentadoria ou a compra da casa própria.

Agora, o trabalhador vai poder retirar todo o dinheiro dessas contas, mas os saques só vão ser liberados aos poucos em 2017.

“Nós divulgaremos um calendário, a depender da data de nascimento das pessoas, esse calendário será divulgado até o início de fevereiro, de modo que não há necessidade das pessoas atropeladamente correrem à Caixa Econômica para essa retirada”, explicou Dyogo Henrique de Oliveira, ministro do planejamento.

Existem três maneiras de descobrir as contas inativas e o saldo de cada uma delas:

O trabalhador pode baixar o aplicativo do FGTS da Caixa Econômica em qualquer smartphone.

Também é possível acessando o extrato do FGTS com o cartão do cidadão e no site da caixa.



Quem tiver dúvida, pode ligar de graça para o zero oitocentos da caixa no telefone 0800 726 0207.

“O rendimento que o fundo de garantia proporciona é ridículo. Ele é menor do que a poupança, que já é um rendimento pequeno. Então é uma medida boa nesse momento de aperto geral, qualquer assopro já é um alívio”, diz Hélio Zylberstajn, professor sênior da Universidade de São Paulo.

O economista Celso Toledo, diretor da LCA Consultores, avaliou a medida como positiva, mas com efeito limitado na economia. “É um paliativo pra uma situação que está muito estressada, não atrapalha, pode ajudar, mas o importante dessas medidas que estão sendo anunciadas, não só essa como as outras é de você criar condições pra uma retomada mais forte no longo prazo”.