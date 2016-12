A Prefeitura de Porto Ferreira realizou na noite desta quinta-feira (22/12) uma audiência pública no Anfiteatro Isaltino Casemiro para debater a inclusão no Plano Diretor do Município (lei complementar 74/2007) de um novo local para a construção de uma ponte sobre o rio Santa Rosa.

O Plano Diretor, elaborado há quase 10 anos, previa a ligação entre as regiões passando pelos bairros Santa Rosa e Jardim Porto Seguro. No entanto, desde a administração 2009-2012 foram iniciados estudos para um novo local, levando em conta a expansão que o município está tendo para a região Leste, com novos bairros como o Santa Luzia e Porto dos Ipês, além do crescimento populacional de outros, como o Parque Residencial José Gomes.

Desta forma, já na atual Administração a prefeita Renata Braga prosseguiu com os estudos e laudos de órgãos técnicos como a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) determinaram como melhor passagem, por causar menor dano ambiental, a ligação entre Santa Luzia e Parque dos Laranjais. Outro ponto favorável é que ali não seriam necessárias desapropriações, pois as áreas pertencem à Prefeitura.

