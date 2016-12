O delegado Dr. Miguel Carlos Capobianco Júnior, que preside o inquérito que apura o assassinato de Gilson Alberto Strozzi, informou na tarde da última quinta-feira, 22 de dezembro, que a Polícia Civil localizou o telefone celular do vereador, prendeu mais um acusado e conseguiu identificar o autor dos disparos que tiraram a vida do político ferreirense.

O delegado também disse que as equipes de investigação continuam trabalhando no caso. “Nós conseguimos identificar primeiramente um adolescente infrator e nós pedimos junto ao Poder Judiciário a internação provisória dele”, esclareceu Capobianco Jr. “Foi concedida, ele foi localizado e apreendido”.

Ele também afirmou à reportagem do Jornal do Porto esta semana que os depoimentos das vítimas foram fundamentais para esclarecer o latrocínio, ou seja, homicídio com objetivo de roubo. Segundo Capobianco Júnior, todas as testemunhas colaboraram com as investigações e que as oitivas forneceram elementos no dia dos fatos para a elucidação do caso que chocou a cidade.

(matéria na integra no Jornal do Porto impresso)