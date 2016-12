O Padre Felipe de Moraes Negro, da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, e o Padre Davi Maciel da Silva, da Paróquia de Nossa Senhora da Rosa Mística, despedem-se das comunidades católicas de Porto Ferreira no início de 2017.

O Padre Gersivaldo Lourenço dos Santos, que está na Paróquia de Santa Catarina de Sena, em Americana, vem para o lugar do Padre Davi. Já o Padre Eduardo Milaré, que está no Seminário de São João Maria Vianney, em Campinas, e foi ordenado recentemente, vem para substituir o Padre Felipe na paróquia da Vila Sibylla.

Enquanto Padre Davi vai para a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Cosmópolis, o Padre Felipe retornará a sua cidade natal, Limeira, para ficar à frente da Paróquia de Santa Isabel de Portugal.

Na tarde de 15 de dezembro, Dom Vilson Dias de Oliveira, bispo diocesano de Limeira, durante entrevista coletiva, realizada na Cúria Diocesana de Limeira, anunciou o remanejamento de padres da diocese para 2017.

Antes de falar sobre as transferências, Dom Vilson fez uma avaliação das atividades da diocese ao longo deste ano e anunciou, também, o início das obras da nova Cúria Diocesana, “que terá um espaço mais amplo e adequado para atendimento de pessoas e do clero”. A nova cúria estará localizada no bairro Nossa Senhora do Amparo.

O anúncio das transferências já havia sido feito ao clero diocesano pela manhã, no CDL, durante a última reunião geral do clero deste ano. O encontro com os padres e diáconos também foi um momento de encaminhamentos pastorais e congraçamento.

Ao todo, 39 padres foram remanejados de paróquias e funções administrativas. Todos devem assumir suas funções a partir de fevereiro de 2017. Quem retornará para a região é o Padre Osmar Mendes de Ataíde, que foi pároco em Porto Ferreira. Ele deixará a Paróquia de São Cristóvão, em Limeira, para atender a Paróquia de São Sebastião, em Descalvado.

O Padre Ricardo Wanderlei Petri, que permanece como pároco da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Porto Ferreira, atuará como vigário episcopal da Região Norte no período 2017-2020.