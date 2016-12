Por decisão da Mesa Diretora e com a permissão da família do homenageado, o Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Porto Ferreira recebeu esta semana o nome do vereador Gilson Alberto Strozzi, morto no último dia 3 de dezembro.

A iniciativa partiu do vereador Luiz Antonio de Moraes, o Maguila, que pensou em perpetuar a imagem e a memória do colega de plenário por 15 anos no espaço que tantas vezes ocupou nos sete mandatos consecutivos de Strozzi. A solenidade aconteceu na última terça-feira, às 19 horas, com o descerramento da placa com a presença dos filhos Rodrigo e Danilo.

Na oportunidade, foi inaugurada a Galeria dos Vereadores, que rendeu homenagens ao falecido vereador Antonio Sidney Pinto Bernardo, com fotografia oficial de cada legislatura e o registro alusivo aos seus mandatos. O descerramento da placa contou com a presença de familiares de Dinei.

A Mesa Diretora também fez a entrega do título de Cidadã Ferreirense para Maria Aparecida Simões Serra, da Organização Não Governamental “Nós somos capazes” por seus relevantes serviços prestados à sociedade e às crianças especiais.