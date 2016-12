Os motoristas que trafegam pela rodovia SP-328, conhecida como a estrada velha entre Porto Ferreira e Pirassununga, já perceberam um fenômeno que ocorre quando chuvas torrenciais atingem a cidade, como aconteceu no fim da tarde da última segunda-feira, 19 de dezembro.

A falta de drenagem das ruas asfaltadas e a ausência de galerias subterrâneas para a captação de águas pluviais na parte alta do Residencial José Gomes estão diretamente ligadas ao alagamento do trecho de terra entre o Jardim Jandyra e o acesso de entrada ao bairro Boa Vista.

Bastaram 40 minutos de chuva forte naquela região da cidade para que a estrada de terra desaparecesse, dando lugar a uma piscina vermelha. Poucos motoristas se arriscaram a transpor o lamaçal que ganhava volume a cada minuto. A opção era transitar pelo bairro, no asfalto, e usar as rampas para retornar à estrada mais à frente. Durante o mês de dezembro a situação costuma ficar crítica para que usa aquela via.

Esses problemas poderiam ser sanados com a pavimentação da rodovia SP-328, entre o Jardim Jandyra e as imediações do Centro Educacional do Sesi. A obra, que foi prometida para 2015, beneficiaria os moradores do Porto Seguro, do José Gomes, da Boa Vista e da zona rural.

Ainda não há uma data definida para a obra ser iniciada. Há alegações que não há dinheiro em caixa. Não há previsão para que a obra seja concretizada até 31 de dezembro de 2016.

A obra depende exclusivamente da liberação de recursos do Governo do Estado de São Paulo que não sinalizou o repasse. A impressão que se dá é que o governador Geraldo Alckmin não deseja a concretização da obra, tanto que é a demora. Enquanto isso é o povo que paga a conta: poeira na estiagem e barro no verão.

De acordo com o vereador Luiz Antonio de Moraes, o Maguila, que sempre acompanha os trâmites burocráticos para a concretização da obra, o projeto construtivo foi realizado, concluído e entregue ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em dezembro de 2014.

Após questionamentos durante todo o ano, soube-se por ofício que o valor da obra foi incluído no orçamento do DER para 2015, e que ainda aguardava a liberação por parte do governador Geraldo Alckmin a fim de abrir a licitação que irá contratar a empreiteira para realizar a obra de pavimentação de menos de três quilômetros da antiga estrada velha que liga Porto Ferreira a Pirassununga. Também não se conhece um projeto de drenagem para acabar com o fenômeno da piscina de lama.

O deputado Davi Zaia, responsável pela conquista da obra junto ao DER, continua acompanhando e tenta intervir junto ao órgão estadual, junto ao secretário de Transportes e junto à Casa Civil do Governo de São Paulo, para que a verba seja liberada. Pelo jeito, 2017 será um ano crítico para esse tipo de benfeitoria.