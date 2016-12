O prefeito Rômulo Rippa, o vice-prefeito Dr. Saldanha Cougo e os vereadores eleitos nas eleições de outubro passado foram diplomados pela Justiça Eleitoral na tarde da última segunda-feira, 19 de dezembro, no Salão do Júri, no Fórum Estadual “Luiz Guilherme Wertheimer”.

A solenidade foi presidida pelo juiz eleitoral, Dr. Raphael Augusto Cunha, e contou com a presença do diretor do Fórum, Dr. Gustavo de Castro Campos, além do Dr. Gustavo Lopes Ferronato, representante do Ministério Público.

Os vereadores diplomados foram Marcelo Ozelim (PSDB), Professor Sérgio do Pedrina (DEM), Gideon (PSD), Kiko Mecânico (PMDB), Dentinho (PSDB), Élcio Arruda (PMDB), Ismael da Farmácia (DEM), Renato Rosa do Postão (PRP), Gustavo Braga (PTB) e Alan João (PSOL).

O vereador reeleito Miguel Bragioni (PP) justificou a ausência e receberá o diploma em outra data a ser agendada pela Justiça Eleitoral. O primeiro suplente Sérgio do Pedrina tornou-se o substituto do vereador reeleito Gilson Alberto Strozzi (DEM), assassinado em 3 de dezembro.

De acordo com a nova redação da Lei Orgânica do Município (LOM), a solenidade de posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito deverá ser realizada no próximo dia 31 de dezembro, às 10 horas da manhã, ficando todos os eleitos considerados empossados automaticamente a partir da zero hora do dia 1º de janeiro de 2017.

A eleição da Mesa Diretora ocorrerá imediatamente depois da sessão de instalação e posse no dia 31 de dezembro. Os membros da Mesa eleitos – presidente, primeiro secretário e segundo secretário – serão considerados empossados automaticamente a partir da zero hora do dia 1º de janeiro de 2017, conforme prevê o texto da LOM.