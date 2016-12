Com a revisão da Lei Orgânica do Município aprovada em dezembro de 2015, a partir de agora a cerimônia de posse do prefeito, vice e vereadores acontecerá sempre no dia 31 de dezembro, às 10 horas. A solenidade será realizada no recinto da Câmara Municipal.

No entanto, os eleitos serão considerados efetivamente empossados automaticamente a partir da zero hora do dia 1º de janeiro. E não será aceita pela Mesa da Câmara a posse por procuração. Até a eleição de 2012 a posse acontecia na manhã do dia 1º de janeiro.

Após a cerimônia de posse, os vereadores permanecem no recinto da Câmara para a eleição da nova Mesa Diretora. Já o prefeito e o vice, Rômulo Rippa e Saldanha Leivas Cougo, respectivamente, se dirigem ao Paço Municipal para a transmissão do cargo. Caso a prefeita Renata Braga por algum motivo não participe desta solenidade, a passagem é feita pelo procurador jurídico do município.