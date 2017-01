Na primeira semana à frente do Poder Executivo de Porto Ferreira, o prefeito Rômulo Rippa enfatizou que a composição dos cargos de primeiro escalão de seu governo foi baseada na escolha de perfis mais técnicos do que políticos.

A grande maioria dos cargos de direção já está preenchida, faltando apenas os anúncios do diretor do Departamento de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e do superintendente da Agência Reguladora, o que deve acontecer nos próximos dias.

“Nosso objetivo foi formar uma equipe com reconhecida competência técnica e histórico de honestidade. Vamos construir um governo que priorize a eficiência e qualidade. Por isso, busquei por profissionais preparados para enfrentar os desafios”, disse o prefeito.

Veja a seguir um breve perfil dos diretores já anunciados.

Departamento de Obras e Serviços Municipais

Diretor: Marco Aurélio Aona. Nascido em Porto Ferreira em 1972, casado, pai de dois filhos, formado em Administração de Empresas e Engenharia de Produção Mecânica. Residiu fora da cidade por 26 anos, atuando em construtoras pelo país nas áreas de informática, RH e Administração. Em 1998, retornou a Porto Ferreira e, junto com seus pais, constituíram a empresa Prado & Puerta Construções e Montagens. Ali, exerceu as funções de administração, finanças e responsabilidade técnica dos projetos executados pela empresa até o final de 2016. No período de 2011 a 2016 foi diretor financeiro e presidente da Apae de Porto Ferreira e desde 2013 está na Diretoria Executiva do Clube de Campo das Figueiras.

Departamento de Finanças

Diretor: José Carlos Ruiz. Mestre em Educação pela Universidade São Marcos. MBA em Análise Financeira pela Universidade Santana (SP). Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Santos. Autor do livro de Análise das Demonstrações Contábeis - Ed. Alinea (SP). Professor universitário de Graduação e Pós-graduação.

Departamento de Promoção Social

Diretora: Mileni Maria Arantes Varisi. Formada em Pedagogia com Licenciatura Plena pela Faculdade de Educação Antônio Augusto Reis Neves e Serviço Social pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp). Pós-Graduação em Serviço Social e Gestão de Projetos Sociais pela Faculdade Anhanguera. Pós-Graduação e MBA em Gestão Pública pela Faculdade Anhanguera. Em Porto Ferreira, foi servidora municipal por 16 anos. Lecionou no curso de Graduação em Serviço Social da Faculdade Anhanguera. Atuou como assistente social, na Promoção Social de Pirassununga, no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e como gestora do Cadastro Único e Programa Bolsa Família daquele município. É integrante do Comude (Conselho Municipal do Deficiente).

Departamento de Saúde

Diretora: Vera Visolli. Técnica em Nutrição e Dietética formada no Carlos de Campos. Experiência de 23 anos em Nutrição, sempre na área hospitalar. Em 1990, além do SND, assumiu também a chefia dos serviços de Hotelaria no Hospital Dona Balbina. Em 1999 assumiu a chefia do Faturamento Hospitalar e Ambulatorial (SUS e outros Convênios) no HDB. Em 2006, a convite da Provedoria, assumiu a Gerência dos Serviços Hospitalares do HDB. Em 2008 passou à Gerência de Departamentos do HDB. Em 2010, após qualificação específica, instituiu o trabalho de Custos Hospitalares no HDB. Em 2013, estruturou o departamento de Contratualização SUS e Controladoria no HDB. Em 2014, assumiu também a coordenação dos trabalhos relativos à Estratégia Santas Casas SUStentáveis, além de compor a Comissão de Acompanhamento Regional Portaria DRS III D nº2 de 27.03.14.

Departamento de Cultura e Turismo

Diretor: Renan Fernando Freitas Arnoni. Tem 32 anos, casado, nascido em Porto Ferreira. Cursou História - bacharelado e licenciatura - pela (Unesp-Franca); Pós-Graduação em Gestão Cultural: cultura e mercado pelo Senac. Atuou como professor de História no governo do Estado de São Paulo, em municípios e escolas particulares da região. Coordenou o Museu Histórico e Pedagógico Professor Flávio da Silva Oliveira, no cargo de chefe da Seção de Cultura, de julho de 2012 a setembro de 2014. Publicou em 2012, juntamente com Miguel Bragioni, o livro “Aspectos Históricos de Porto Ferreira, vol. II”. As ênfases de pesquisa histórica estão no período da Primeira República e nas décadas de 50, 60 e 70. Trouxe inúmeras exposições e artistas para Porto Ferreira e realizou o projeto, aprovado pelo governo federal no programa Mais Cultura Nas Escolas (2013), Café: das origens à colonização do espaço local. É colecionador de gravuras e de peças de louça da cerâmica Porto Ferreira e da Forjaz.

Departamento de Esportes e Lazer

Diretor: Anselmo Ramos Basílio. Tem 45 anos e é natural de Porto Ferreira. Professor de Educação Física formado em Licenciatura Plena pela EFESC/Ufscar São Carlos em 1995. Há mais de 20 anos atua na área de Esportes e Educação. Dedicou-se ao voleibol de Porto Ferreira como técnico, estando à frente de equipes de diversas categorias durante 20 anos. Trabalhou como professor e coordenador disciplinar no Colégio Objetivo Júnior de Pirassununga por 14 anos. Atuou como professor e técnico de Natação, tendo formação Internacional em Clínica de Natação Competitiva, realizada na Florida State University, EUA. É árbitro de voleibol da Associação Pró Voleibol desde 1990. Foi professor da Emef Professor Agostinho Garcia durante dois anos, sendo pós-graduando em Gestão Escolar, Direção, Supervisão e Coordenação. Foi também idealizador do Projeto Vôlei Forte de Porto Ferreira, trabalhando como coordenador e técnico por cinco anos.

Departamento de Educação

Diretora: Cláudia Regina Lopes Aguiar. Formada em Pedagogia, com habilitações de magistério das Disciplinas pedagógicas do 2º grau, orientação educacional, administração escolar e supervisão escolar pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1990. Pós-graduação na área de gestão da educação, orientação educacional e supervisão escolar pelo Centro Universitário Central Paulista – Unicep (São Carlos). Desde a década de 1990 atuou em diversos cargos dentro da rede municipal de ensino, como professora, supervisora de ensino, chefe de divisão pedagógica e diretora de unidades. Foi coordenadora do programa Gestão Nota 10 – Instituto Ayrton Senna. Orientadora do PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa). Membro conselheira do Fundeb.

Departamento de Administração

Diretor: Roberto Antônio Diniz. Nascido e com família em Porto Ferreira, o coronel Roberto Diniz tem uma extensa folha de serviços prestados ao Estado de São Paulo. Ingressou na Polícia Militar em 1976 e chegou às mais altas funções dentro da instituição, como o comando geral da Polícia Rodoviária e o comando geral da PM, no governo José Serra (2007-2009). Acumula em seu currículo cursos de especialização em policiamento rodoviário e comunitário, pronto-socorrismo, gestão estratégica, entre outros. Também ocupou a direção de serviços da SPTrans na Capital paulista, na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab. Foi diretor do Departamento de Governo e diretor interino de Administração por certa de 2 anos na gestão passada.

Departamento de Governo e Chefia de Gabinete

Diretor: Fábio Castelhano Franco da Silveira. Advogado formado pela Faculdade de Direito de São Carlos, em 1999, com pós-graduação em Direito Processual Civil, atuando desde o ano 2000 em escritórios de advocacia, principalmente nas áreas trabalhista e empresarial. Foi conselheiro, vice-presidente e presidente do Clube de Campo das Figueiras. Atuou também como membro do Jari na gestão 2001-2004. É secretário-geral do diretório municipal do PSD – Partido Social Democrático em Porto Ferreira.