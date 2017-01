Que venha 2017

Esperança, essa é uma boa palavra para definir 2017. Aplicar essa palavra em tudo que está acontecendo é sem dúvida um bom começo para 2017. Esperança, para dias melhores, para nossos governantes, para nossa vida, para aquele amigo doente e assim por diante. Venha 2017, estamos todos esperançosos por dias melhores.

Pior que tá, dá pra ficar!

Imagino como deve ser duro, você que achou que seu presidente e seu vice-presidente iriam consertar o país e passam-se mais de 10 anos e vemos crianças que anos atrás deveriam estar nas escolas ou em creches patrocinados pelo seu governo, colhendo os frutos bons dessa safra de cidadão e o que colhemos hoje, o fruto de delinquentes e marmanjos sem um pingo de educação e respeito por ninguém. Deve ser duro isso!

Pior que tá, dá pra ficar! 2

Imagino como deve ser duro você que votou em um governo para melhorar e ver que em quem você votou foi cassado, derrubado do poder, assumindo outro que queira ou não queira entrou e está lá com seu voto. Deve ser duro mesmo!

Pior que tá, dá pra ficar! 3

Como se dizia a grande minoria, que hoje devido o tamanho desemprego instalado é sem dúvida a maioria, foram a maioria nas urnas também, pior do que está não dá, puxa vida cheguei a seguinte conclusão. Dá sim para ficar pior. E está cada dia pior. A prova disso é que você pode escolher um setor desse país, que esteja indo mais ou menos. Vamos lá saúde, educação, segurança, infraestrutura. Ah já sei: geração de emprego? Não também. Força gente ache um.

Pior que tá, dá pra ficar! 4

Infelizmente vamos demorar mais 30 anos para reparar um erro que se arrasta a mais de 10 anos, agora sem esperança alguma, chegamos ao fundo do poço. Um parente muito próximo meu me disse uma frase que olha vou falar a verdade está me convencendo. ¨Quanto mais conheço o ser humano, mais gosto do meu cachorro. ¨

Pior que tá, dá pra ficar! 5

Chegamos ao absurdo de sermos acharcados em plena luz do dia por pessoas que lhe tiram seu telefone, carro, bicicleta, dinheiro e principalmente seu direito de ir e vir. Absurdo de estar dentro de sua casa e um forasteiro qualquer entrar e lhe tirar a vida. Absurdo de ver pessoas entrarem em um clube com segurança, murado, fechado e invadirem como se fosse um lugar publico, para roubar, nadar e desrespeitar ameaçando todos que ali trabalham, aparecem em bando como chupins que devoram uma madeira. Um enxame de abelha é mais dócil que essas pessoas sem educação, moral e respeito.

Pior que tá dá pra ficar! 6

O pior que você vai recorrer para quem? Para o imposto que você paga? Para segurança pública desmantelada em plena decadência? Digam-me para quem? Tenho certeza que há tempos atrás os valores eram outros, faço parte desse tempo em que se respeitava o próximo. E olha que sou moço ainda. Verdade é uma só, nunca visto antes nesse país a cidade nessa tamanha insegurança. Dá vergonha de ser ferreirense.

Sujeira

Parabéns pela sujeira deixada na praça principal da cidadeonde mostra a verdadeira cara dessa nova juventude que emporcalharam todo o centro. Festejar sim, mas com consciência, respeito e educação.

Câmara

Quero parabenizar o novo Presidente da Câmara o vereador Miguel Bragioni que venceu o outro vereador Alan João por 6 a 5 em uma vitória apertada que mostra mais uma vez a democracia e a diversidade dessa nova câmara.

Câmara 2

Parece que os “oposicionistas” do PSDB não quiseram confronto pelo poder da presidência da Câmara. O vereador Alan João do bloco eleito pela ex-prefeita Renata Braga ficou a ver navios com a debandada dos eleitos pela coligação para o lado do bloco apoiado pelo atual prefeito.

Câmara 3

O mais intrigante que tinha vereador batendo no peito se dizendo candidato e na hora do vamos ver abandonou a sua posição e literalmente se fez posição ao atual governo. Como dizem por ái, coisas da politica e da politicagem, quem sabe o desfecho desse primeira derrota da então “oposição” não vai esquentar mais ainda o cenário para futuras votações.

VAI DE MÚSICA

Alvorada voraz

RPM

Na virada do século

Alvorada Voraz

Nos aguardam exércitos

Que nos guardam da paz

Que Paz?...



A face do mal

Um grito de horror

Um fato normal

Um êxtase de dor

E medo de tudo

Medo do nada

Medo da vida

Assim engatilhada...



Fardas e força

Forjam as armações

Farsas e jogos

Armas de fogo

Um corte exposto

Em seu rosto amor...



E Eu!

Nesse mundo assim

Vendo esse filme passar

Assistindo ao fim

Vendo o meu tempo passar

Hey!...



Apocalípticamente

Como um clip de ação

Um clic seco, um revólver

Aponta em meu coração...



O caso LAVA JATO

O crime da mala E CUECAS

Coroa-Brastel

O escândalo das jóias

E o contrabando

E um bando de gente

Importante envolvida...



Juram que não

Torturam ninguém

Agem assim

Pro seu próprio bem

Oh!...



São tão legais

Foras da lei

Sabem de tudo

O que eu não sei

Não!...



Nesse mundo assim

Vendo esse filme passar

Assistindo ao fim

Vendo o meu tempo passar

Hey!...