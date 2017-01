Renomado advogado que atuou no governo André Braga morre em São Paulo

O advogado Alberto Lopes Mendes Rollo, especialista em Direito Eleitoral, morreu no sábado, dia 09/01 em São Paulo. Ele tinha 71 anos e estava afastado de sua banca, Alberto Rollo Advogados Associados, para tratamento de saúde. O enterro ocorreu no domingo, no Cemitério da Araçá, em São Paulo. Ele deixa a mulher Janine e os filhos Alberto, Arthur e Alexandre, também advogados.

Atuante desde 1969, Alberto Rollo se formou em Direito pela Faculdade Católica de Direito de Santos. Também cursou Economia e Administração de Empresas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

Escreveu mais de 15 livros e, nos tribunais, já representou políticos como o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (PSD), o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD) e o presidente Michel Temer (PMDB). Também integrou, em 2013, junto com Ives Gandra Martins e Dalmo Dallari, uma comissão de notáveis para analisar as propostas de uma reforma política.

Porto Ferreira – O escritório de Alberto Rollo também prestou serviço à Prefeitura ferreirense durante o governo André Braga (1997-2004) e ao próprio ex-prefeito.

Esta prestação de serviços ao município, cujo contrato foi firmado no ano de 2001, foi alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público local. O MP alegou que o contrato para a prestação de assessoria técnica no acompanhamento de processos administrativos perante o Tribunal de Contas, com o oferecimento de defesas, recursos e sustentações orais, bem como para orientação preventiva em processos licitatórios, seria absolutamente desnecessário, uma vez que poderia tal serviço ser executado pelos próprios procuradores municipais.

No entanto, a Justiça local julgou a ação improcedente. O MP chegou a apresentar um recurso, mas o Tribunal de Justiça do Estado, em decisão proferida em 2011, não o acatou.