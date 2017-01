Em 2017 a Sociedade Cultural de Porto Ferreira/Clube de Campo das Figueiras completa 60 anos de existência. A data do aniversário é 18 de dezembro. E, para comemorar o Jubileu de Diamante, a Diretoria Ação e Resultado lançou uma marca e estabeleceu um projeto com várias ações.

“Este vai ser um ano muito especial para todos nós. Atingimos 60 anos numa ótima fase, com muitas realizações, com os sócios frequentando todas as nossas dependências e aumentando também o quadro de associados”, comenta o presidente Caio Mantovani.

Com a participação de ex-presidentes e diversos associados, o Jubileu de Diamante planeja resgatar alguns eventos que foram marcas do Clube de Campo das Figueiras. “Garota Verão, Festival da Canção, campeonatos tradicionais, tudo isso está sendo pensado e poderão surgir ao longo do ano”, diz o presidente.

Também está nos planos a construção de um memorial virtual no site do clube, com vasto material histórico e que poderá contar com a colaboração de todos os associados. “É muito importante o resgate da nossa memória, principalmente para as novas gerações entenderem a grandiosidade do clube”, explica Caio Mantovani.

Na área social, 2017 já começa com uma grande atração, que é o Esquenta de Carnaval com Dudu Nobre, em evento totalmente gratuito para os associados. “E podem esperar que traremos uma outra atração muito especial no Carnaval da Saudade”, adianta o presidente.

No setor de obras, o principal empenho será na ampliação da Academia. “Já estamos fechando o projeto para realizar em breve uma licitação. Se tudo caminhar bem poderemos inaugurá-la juntamente com o aniversário, em dezembro”, finalizou.