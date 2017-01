Desde sua criação, em 1861, a instituição financeira atua como agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro

Nesta quinta-feira (12), a Caixa Econômica Federal completa 156 anos de criação reafirmando seu compromisso de estar presente na vida de milhões de brasileiros. Com 85,9 milhões de clientes, 60,6 mil pontos de atendimento e 95,1 mil empregados, a CAIXA se consolida como o maior banco público da América Latina.

De acordo com dados divulgados no balanço do terceiro trimestre de 2016, a CAIXA injetou R$ 516,4 bilhões na economia brasileira por meio de contratações de crédito, distribuição de benefícios sociais, investimentos em infraestrutura própria, remuneração de pessoal, destinação social das Loterias, entre outros.

A CAIXA detém 66,8% de participação no mercado de crédito habitacional, com saldo de R$ 401,5 bilhões e evolução de 6,7% em 12 meses. O banco possui atualmente a segunda maior carteira de crédito no país e viabiliza a contratação de grandes obras de infraestrutura e saneamento.

O banco também é o agente responsável pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, e opera os principais programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família – que beneficia mais de 13 milhões de brasileiros, FIES e Programa Minha Casa Minha Vida.

A rede de atendimento da CAIXA conta atualmente com 60,6 mil pontos de atendimento, responsáveis por 6,2 bilhões de transações bancárias até setembro/2016. São 4,2 mil agências e postos de atendimento, 25 mil correspondentes CAIXA Aqui e lotéricos, e 31,4 mil máquinas distribuídas nos postos e salas de autoatendimento. O banco possui 95,1 mil empregados concursados, além de 14,8 mil estagiários e aprendizes.

A empresa também cresceu em volume de transações pela internet, registrando 1,5 bilhão de transações via smartphone e Internet Banking e atingindo a marca de 15,7 milhões de usuários de Internet Banking e 3,9 milhões de usuários dos aplicativos da CAIXA em smartphones.

Segundo o presidente do banco, Gilberto Occhi, a CAIXA tem trabalhado continuamente para oferecer serviços de qualidade e contribuir para crescimento do país. "A CAIXA se orgulha de estar presente, há muitos anos, na vida de milhões de brasileiros, prestando bons serviços com dedicação e eficiência. Aproveito mais este aniversário, para, em nome dos seus empregados, garantir que a CAIXA continuará trabalhando com afinco para cumprir sua missão: atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do país, como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro".

História:

No dia 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Em 1931, iniciou as operações de empréstimo por consignação para pessoas físicas.

Em 1934, por determinação do governo federal, assumiu a exclusividade dos empréstimos sob penhor. No dia 1º de junho do mesmo ano, foi assinada a primeira hipoteca para a aquisição de imóveis da Caixa do Rio de Janeiro. Em 1961, assumiu a administração exclusiva das loterias federais.

Em 1986, a Caixa incorporou o Banco Nacional de Habitação (BNH) e se tornou o maior agente de financiamento da casa própria e promotora do desenvolvimento urbano, especialmente saneamento. Com a extinção do BNH, tornou-se o principal agente do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), administradora do FGTS e de outros fundos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Em 1990, iniciou ações para centralizar todas as contas vinculadas do FGTS, que, à época, eram administradas por mais de 70 instituições bancárias.

Assessoria de Imprensa da CAIXA