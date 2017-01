Em acórdão publicado no último dia 6 de dezembro, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo voto do substituto de conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, relator, e dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente em exercício, e Cristiana de Castro Moraes, decidiu julgar irregulares os termos de aditamento do contrato celebrado entre a Prefeitura de Porto Ferreira e a empresa Verdurama Comércio Atacadista de Alimentos Ltda durante o governo do ex-prefeito Maurício Sponton Rasi.

O contrato previa a prestação de serviços especializados de preparo, nutrição, armazenamento, distribuição nos locais de consumo, logística, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, com emprego de mão de obra e treinamento do pessoal, bem como o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos utilizados, incluindo a prestação de serviços de limpeza nas cozinhas e refeitórios utilizados nas unidades escolares e nos Projetos da Promoção Social.

O pregão presencial e o contrato dele decorrente, celebrado em dezembro de 2007, no valor de R$ 3.299.744,75, foram julgados regulares em 2009. No entanto, as irregularidades foram apontadas pelo TCE nos termos de aditamento (prorrogação) celebrados em 31-10-2008, 21-01-2009, 22-01-2010, 04-03-2010 e 19-01-2011. (matéria completa no jornal impresso distribuídos em banca)