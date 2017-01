Inflação

Medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou dezembro com variação de 0,3%, o mais baixo para o mês desde o resultado de 0,28% de dezembro de 2008. Assim, o IPCA - a inflação oficial do País - fechou o ano de 2016 com variação acumulada de 6,29%. As informações foram divulgadas dia 11-01-2017, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Não se fala em crise.

O movimento dos consumidores nas lojas de todo o País caiu 6,6% no ano de 2016 em relação ao ano de 2017, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio. Este foi o pior resultado do varejo desde o início do levantamento, realizado há 16 anos.

Não se fala em crise 2

O pior resultado tinha sido em 2002, por causa da crise do racionamento de energia elétrica, quando houve recuo de 4,9%. Os economistas da Serasa explicam que as dificuldades enfrentadas pelos consumidores, como juros altos nos crediários, desemprego em alta e baixa na confiança, impactaram negativamente a atividade varejista. (terra.com)

Não se fala em crise 3

Agora me digam, é preciso ser algum especialista para ver e sentir na pele o que o país está passando? Dizem que sou pessimista mais acho que realista seria a frase correta. Vai demorar muito para sair dessa. Dizem por aí que não tem mais jeito e que o Paraguai será um ótimo país para se morar. É o que dizem...

Vê se pode!

Essa semana, assisti A uma reportagem na TV onde alguns imigrantes que estavam no Brasil ilegalmente estavam voltando para seus respectivos países. Daí, vê se pode uma coisa dessas, um tatuador colombiano estava voltando para seu país porque o Brasil estava quebrado. Puxa vida estamos ruim mesmo!

Indenizações

Muitos brasileiros estão revoltados com as indenizações destinadas às famílias dos presos chacinados nas penitenciarias lá do norte. A revolta é que todas as vítimas que perderam tudo com o desastre em Mariana não viram nem um tostão. É Brasil, essa é sua cara!

Em Porto Ferreira

Os trabalhos já começaram com nova chefia em muitos setores da prefeitura, agora é como dizem por aí, vamos começar uma nova fase. Na verdade, o que esperamos é que nossa cidade volte a ser uma cidade com menos violência, com mais saúde e respeito ao cidadão com geração de empregos mas, infelizmente é um cenário nacional esse descaso.