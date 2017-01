Na virada de 17 para 18 de janeiro de 2012 aconteceu o pior acidente da história do Clube de Campo das Figueiras, que também causou danos em outros pontos do município.

Naquele dia, uma chuva forte fez com que uma lagoa localizada na zona rural transbordasse. O lago do Clube de Campo estava com a escotilha de vazão fechada e foi enchendo até a água passar sobre a estrada da barragem, calçada com blocos de cimento e que tem as palmeiras.

Ao cair do outro lado, a água formou uma cachoeira, que foi cavando aos poucos a base da estrada. A barragem, portanto, foi perdendo a terra de sustentação, até se romper. Aí foi tudo, literalmente, por água abaixo.

Os estragos foram estendidos para os lagos que vinham na sequência. Vias públicas como a rua Batista Arnoni e a avenida Adhemar de Barros também foram danificadas.

Reconstrução – Na época, o Clube de Campo tinha como presidente o cirurgião-dentista Antônio Fernando Gentil, que imediatamente já começou a tomar as providências para a reconstrução do lago, o verdadeiro “coração” da sociedade, criando uma comissão para avaliar os estragos e traçar os planos de recuperação.

Em abril daquele ano assumiu o clube o advogado Fabio Castelhano Franco da Silveira, que lançou o projeto de reconstrução, após aprovado pelo Conselho Deliberativo.

(matéria na íntegra no jornal impresso nas bancas)