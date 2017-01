O cantor e compositor Dudu Nobre será a grande atração do Esquenta de Carnaval do Clube de Campo das Figueiras, que acontece no próximo dia 28 de janeiro (sábado), a partir das 18 horas.

O evento é totalmente gratuito para os associados do clube e os ingressos para visitantes já estão sendo vendidos na secretaria e também do Tremendão. O preço do primeiro lote é de R$ 50 e o número é limitado.

Além de Dudu Nobre, também confirmados o grupo Sambaí e a Bateria do Bloco da Vaca, além do chopinho Brahma a R$ 2 o copo de 200 ml.

Este será o primeiro grande evento do Jubileu de Diamante do Clube de Campo das Figueiras. Em 2017, o tradicional clube ferreirense completa 60 anos de idade e a Diretoria Ação e Resultado está programando atrações muito especiais para a família figueirense. No Carnaval, por exemplo, já está confirmada outra grande atração musical, que será revelada em breve.

Dudu Nobre

João Eduardo de Salles Nobre, o Dudu Nobre, nasceu no Rio de Janeiro em 6 de novembro de 1973. Filho do engenheiro João Nobre e Anita Nobre. Aos 6 anos de idade, começou a estudar piano clássico, e aos 9 ganhou o instrumento que se tornaria inseparável, o cavaquinho.

Dudu foi casado com a modelo e repórter Adriana Bombom e tem duas filhas com ela. É ainda irmão da porta-bandeira Lucinha Nobre, primo do cantor e ator Seu Jorge e afilhado do sambista Zeca Pagodinho.

Desde 1999 já lançou doze álbuns de samba, sempre com sucesso de crítica e público. Também é intérprete e compositor de sambas-enredo da escola Mocidade Independente, de Padre Miguel.