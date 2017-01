Quem quer ir para Itália,

é só uma dica 1

Se você já está cansado da vida no Brasil, então que tal uma mudança drástica de vida? Quem quiser morar na Itália já pode conseguir uma casa medieval gratuitamente na Sicília, na Comune de Gangi. As casas antes estavam sendo vendidas a apenas € 1, mas agora estão sendo oferecidas sem nenhum custo. A iniciativa pretende repovoar a região, que hoje conta com apenas 7 mil moradores. Mas não é apenas isso: a ideia é também restaurar os imóveis e mudar a cara da cidade. Por isso mesmo, os moradores precisarão se comprometer a reformar a casa adquirida. Esse compromisso será selado após o depósito de uma seguro no valor de € 5 mil (R$ 17 mil)- que serão devolvidos ao proprietário após o término da reforma.

Que quer ir para Itália? 2

Um dos detalhes importantes é que os moradores precisarão manter as características originais do imóvel durante a reforma. E, bem, o povoado data do século 13, o que já dá uma ideia de que essas características são bastante peculiares… O projeto de reestruturação precisa ser apresentado em até um ano após a compra do imóvel e as obras deverão começar até dois meses após a aprovação do mesmo pelo governo. Um artigo no blog Minha Saga estima que os custos com a reforma e com os papéis do imóvel fiquem em torno de € 45 mil (pouco mais de R$ 150 mil). Apesar de ser muito mais do que simplesmente não pagar nada, o valor ainda é bastante econômico quando comparado com os preços dos imóveis aqui no Brasil.

Nossa economia!

Levantamento do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi), divulgado dia 16 de janeiro de 2017, mostra que apenas 1% dos empresários do setor considera o cenário econômico brasileiro ótimo ou bom. Segundo a pesquisa, 20% deles veem a economia brasileira como regular. Para 78%, a situação é ruim ou péssima. Apesar da avaliação negativa sobre o cenário atual, a maioria dos empresários de micro e pequenas indústrias diz confiar que haverá uma retomada na economia do país em 2017: 55% acreditam que este ano será melhor do que 2016; 33% disseram que será igual e 6% preveem um ano pior. Outros 6% não souberam opinar sobre o tema. O levantamento foi feito com base em 310 entrevistas com responsáveis por micro e pequenas indústrias no estado de São Paulo, entre os dias 7 e 22 de dezembro.

Os mais ricos

O patrimônio de apenas oito homens é igual ao da metade mais pobre do mundo. Os dados foram divulgados hoje (16) pela Oxfam, organização humanitária que luta contra a pobreza, e mostram ainda que a fatia dos 1% mais ricos detém mais que todo o resto do planeta. O relatório intitulado “Uma economia para os 99%” denuncia o abismo existente entre os mais ricos e o resto da população mundial e apresenta propostas de ações para uma sociedade mais justa e igualitária.

Os mais ricos 2

De acordo com a Oxfam, os mais ricos acumulam riqueza de forma tão acelerada que o mundo pode ter seu primeiro trilionário nos próximos 25 anos. A ideia de que uma única pessoa possua mais de um trilhão é tão incrível que a palavra “trilionário” ainda não aparece na maioria dos dicionários. O relatório destaca que seria preciso gastar US$ 1 milhão todos os dias durante 2.738 anos para gastar US$ 1 trilhão. Outra triste conclusão apresentada é sobre as desigualdades de gênero. De acordo com as tendências atuais, o impacto é maior entre as mulheres, que levarão 170 anos para serem remuneradas como os homens.

Os mais ricos 3

Ao longo dos próximos 20 anos, 500 pessoas passarão mais de US$ 2,1 trilhões para seus herdeiros – uma soma mais alta que o Produto Interno Bruto (PIB) da Índia, país que tem 1,2 bilhão de habitantes. O relatório da Oxfam foi divulgado um dia antes do início do Fórum Econômico Mundial, que vai debater alguns desses assuntos ao longo desta semana, em Davos, na Suíça. No evento, estarão reunidos os principais atores políticos e econômicos do mundo para discutir, entre outros temas, a questão das alterações climáticas.

Quem são os oito mais ricos

Bill Gates, americano, fundador da Microsoft: US$ 75 bilhões

Amancio Ortega, espanhol, fundador da Zara: US$ 67 bilhões

Warren Buffett, americano, CEO e e sócio da Berkshire Hathaway: US$ 60,8 billhões

Carlos Slim Helu, mexicano, dono do Grupo Carso: US$ 50 bilhões

Jeff Bezos, americano, presidente da Amazon: US$ 45,2 bilhões

Mark Zuckerberg, americano, fundador do Facebook: US$ 44,6 bilhões

Larry Ellison, americano, cofundador e CEO da Oracle: US$43,6 bilhões

Michael Bloomberg, americano, dono da Bloomberg LP: US$ 40 bilhões

Salvem Porto Ferreira

Nossa querida cidade está se afogando em criminalidade, assaltos, assassinatos e entre outros crimes. A maioria que aqui residem e que escolheram essa cidade como sua estão entrando em desespero por tanta falta de segurança. Que pena!

Salvem Porto Ferreira 2

O que vemos é uma juventude sem emprego, outros se desviando para o mais fácil (e coloca fácil nisso) que é o crime. Criminosos esses que aliciam e levam pessoas a fazerem tudo por dinheiro, para suprirem as suas necessidades, sem nenhum constrangimento pelo Estado que nos cobra tudo, como dirigir, contas e impostos que temos que pagar. E onde está a contra partida desse Estado prevaricador de seus deveres, quando é e como nos ressarcirão frente a tanto descaso.