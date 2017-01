Em assembleia realizada na noite do último dia 11, no prédio do Departamento de Desenvolvimento da Prefeitura, o Conselho Municipal de Política Urbana (Compur) elegeu sua nova diretoria.

Os membros indicados durante a 6ª Conferência Nacional das Cidades, que ocorreu nos meses de maio, junho e julho, foram nomeados no final do ano passado e, agora no dia 11 de janeiro, houve a reunião para eleição da nova mesa diretora.

A eleição foi por aclamação e unanimidade dos presentes, sendo escolhidos:

Presidente: Antonino Gentina.

Vice: Jorge Washington Correa Porto.

Secretário: Eduardo Pavan.

O mandato é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2.

O Compur é um órgão constituído por lei municipal e foi criado com a intenção de institucionalizar a participação da população nas decisões tomadas pelo poder público, referentes às políticas de desenvolvimento urbano, consolidando o conceito de gestão democrática no município.