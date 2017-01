Por volta das 10 horas da última sexta-feira, dia 13/01, policiais militares prenderam três suspeitos de terem praticado um roubo na noite anterior na residência de um médico, localizada no Jardim Porto Novo.

ENDEREÇO: AV ANGELO RAMOS – BAIRRO SANTA CRUZ

PRESO 01: HOMEM – 21 ANOS – MORADOR NO BAIRRO SANTA CRUZ

PRESO 02: HOMEM – 36 ANOS – MORADOR NO JD PASCHOAL SALZANO

PRESO 03: HOMEM – 18 ANOS – MORADOR NO JD PRIMAVERA

De acordo com a PM, os policiais estavam em patrulhamento preventivo e avistaram um veículo GM Vectra de cor vermelha no interior de um estabelecimento comercial, na avenida Ângelo Ramos, no bairro Santa Cruz, e no local também estavam os três suspeitos do crime.

Pelas imagens de câmeras de segurança os PMs sabiam que os criminosos tinham usado um veículo semelhante na noite anterior. Rapidamente todos foram abordados, sendo localizado no veículo um aparelho celular, além de R$ 214 provenientes do roubo.

Todos receberam voz de prisão, sendo detidos e levados para a Delegacia de Polícia. O celular e o dinheiro foram reconhecidos como sendo de uma das vítimas do assalto. Diante disso, foi solicitada a prisão temporária de todos os envolvidos. Um dos acusados tem 21 anos e mora no bairro Santa Cruz. Outro, de 36 anos, reside no Jardim Paschoal Salzano. E o terceiro, de 18 anos, mora no Jardim Primavera.

Eles foram mandados para a Cadeia da cidade de São Carlos, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. O celular e o dinheiro foram devolvidos à vítima.

Fonte: Cabo PM Osni Martins.