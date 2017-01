A Prefeitura de Porto Ferreira, por meio do Departamento de Desenvolvimento, em parceria com o Sebrae-SP, levará empresários e futuros empreendedores da cidade para o maior evento de empreendedorismo do Brasil, a Feira do Empreendedor 2017, que acontece no Anhembi Parque, em São Paulo

O Departamento de Desenvolvimento fretará o ônibus para transporte, que sairá de Porto Ferreira (em frente ao Paço Municipal) na manhã do dia 18 de fevereiro, às 7 horas. As vagas são limitadas.

Os interessados deverão enviar e-mail para , solicitando o formulário de inscrição. É proibida a entrada para menores de 14 anos.

O deslocamento entre Porto Ferreira e São Paulo terá o custo de R$ 15 por pessoa. O evento tem entrada franca.

A Feira do Empreendedor é um evento criado e organizado pelo Sebrae há mais de 20 anos. E ocorre bienalmente em São Paulo desde 2010. É, sem dúvida, um dos mais importantes projetos da instituição, responsável por apresentar e exibir seus principais produtos e serviços ao grande público.

São mais de 140 edições do evento já realizadas em todo o Brasil, para um público visitante próximo a 2 milhões de empresários e potenciais empresários. É o maior encontro de empreendedorismo do mundo e uma ferramenta para o fomento e a geração de emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local.

