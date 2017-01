Atendendo a uma determinação do prefeito Rômulo Rippa, a Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Porto Ferreira iniciou no último dia 9 de janeiro um levantamento intensivo com o objetivo de notificar os proprietários de imóveis para que procedam com a limpeza de terrenos, remoção de entulhos e resíduos sólidos depositados nas calçadas, construção de muros, calçadas e reparo de calçadas danificadas.

Conforme determina o Código de Posturas do Município (lei 1.958/95), o valor da multa é de 60 UFMs (Unidades Fiscais do Município), que correspondem a R$ 232,91. Na reincidência, o valor dobra, e assim por diante.

Os levantamentos começaram pelo Centro da cidade, Jardim Primavera, Vila Daniel, Vila Nova e Jardim Progresso. Porém, todos os bairros da cidade serão fiscalizados.

Nesta época do ano, devido às chuvas, faz-se necessário um maior cuidado e atenção com os terrenos. “O crescimento do mato é acelerado e nem sempre os proprietários se conscientizam da necessidade de mantê-los limpos, o que gera um aumento considerável de problemas com insetos e animais peçonhentos, prejudicando a segurança e a saúde da população. E aumentando, consequentemente, o número de reclamações”, disse o prefeito Rômulo Rippa.

É importante ressaltar que nestas áreas com matos e entulhos podem existir recipientes com acúmulo de água, tornando-se um local propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

De acordo com as orientações da Fiscalização, não serão considerados limpos os terrenos que apresentarem apenas a aplicação de venenos (mata-mato), sem a devida finalização da limpeza (capinagem), nem será aceita limpeza com realização de queimadas, sendo estas também penalizadas.

Mais esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente na Seção de Fiscalização de Posturas, localizada à praça Cornélio Procópio, 80, Centro (Anexo Fiscal).

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessor de Comunicação