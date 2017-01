O Proerd, Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, terá o início das aulas no próximo dia 13 de Fevereiro.

Todas as escolas do município terão as aulas, onde foram divididas em semestres.

Neste primeiro semestre de 2017, as EMEFs que receberão as aulas serão: Caic Profº João Teixeira (Jd Independência), Sud Mennucci (Centro), Braulio Teixeira (Bairro Cristo Redentor), Profª Ruth Barroso (Bairro Porto Belo I) e Nadir Zadra Ribaldo (Serra D´Agua).

Serão ministradas aulas do Proerd pelo CB PM Osni Luciano Martins, neste primeiro semestre para 14 salas dos Quintos Anos, totalizando cerca de 360 (Trezentos e Sessenta Alunos).

Na Terça-Feira (24), uma reunião entre a Policia Militar (CB PM Osni), Diretora do Departamento de Educação (Cláudia Regina Lopes Aguiar), Diretoras das EMEFs Braulio Teixeira (Jovita Maria Rodrigues de Souza), Caic (Juliana Rosa de Jesus Martinez Silva e a Sra. Terezinha Dozzi Tezza Frederico), Nadir Zadra Ribaldo (Joseanne Ferrari Ruiz Grigoletto, Sud Mennucci (Flávia Lucatto Gomes), Ruth Barroso (Cristiane Maria Stocco Ramos), Dr. Gustavo de Freitas (Assessor Técnico) e Cláudia Sozigan (Dep. de Educação), foram definidos os últimos detalhes para o ínicio do Proerd nas escolas.