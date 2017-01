Em parceria com a Prefeitura de Porto Ferreira e o Departamento de Desenvolvimento, o Sebrae Móvel estará no município nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro (quarta a sexta-feira da próxima semana), a partir das 9 horas até as 16 horas, na praça Cornélio Procópio (Matriz).

O Sebrae Móvel leva até o empresário ou empreendedor uma parte da estrutura de atendimento dos escritórios regionais do Sebrae-SP.

Além disso, o projeto visa atender todos aqueles que desejam fortalecer sua empresa, conhecer um pouco mais sobre cultura empreendedora ou se tornar um microempreendedor individual pela primeira vez.

O atendimento é gratuito.

Feira do Empreendedor

Outra parceria entre Prefeitura, Departamento de Desenvolvimento e Sebrae levará empresários e futuros empreendedores de Porto Ferreira para o maior evento de empreendedorismo do Brasil, a Feira do Empreendedor 2017, que acontece no Anhembi Parque, em São Paulo.

O Departamento de Desenvolvimento fretará o ônibus para transporte, que sairá de Porto Ferreira (em frente ao Paço Municipal) na manhã do dia 18 de fevereiro, às 7 horas. As vagas são limitadas.

Os interessados deverão enviar e-mail para , solicitando o formulário de inscrição. É proibida a entrada para menores de 14 anos.

O deslocamento entre Porto Ferreira e São Paulo terá o custo de R$ 15 por pessoa. O evento tem entrada franca.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessor de Comunicação