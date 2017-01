EXPEDIENTE

Fundador: João Roberto Bellini - Jornal do Porto Ltda. - ME

Semanário - Fundado em 5 de junho de 1977

Diretor: André Luis Bellini - MTB 0080630/SP

Redação: Rua 29 de Julho, 1231/1235, Sala 2 - Centro - Porto Ferreira - SP

Fone/Fax: (19) 3581-1227

Endereço para correspondência: Cx. Postal 74 - CEP 13660-000, Porto Ferreira - São Paulo

Conselho Administrativo: João Roberto Bellini e Profª Mafalda A. Scheffer Bellini

Oficina Impressora: João Roberto Bellini & Cia. Ltda., Rua 29 de Julho, 1231/1235 - Porto Ferreira

Nota da Redação: Os conceitos emitidos em matérias assinadas não refletem necessariamente a opinião do jornal, sendo portanto de inteira responsabilidade de seus autores.

PLANTÃO DO ASSINANTE: Sexta-feiras até 17:30h