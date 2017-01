O Centro de Especialidades Odontológicas Saad e Associados, uma referência Regional em Tratamentos com Implantes Dentários, Coordenada pelo Prof. Dr. Paulo A. Saad ,

realizou no Centro de Estudos da Clínica um Credenciamento em Técnicas Regenerativas com Hemoderivados (derivados do sangue), sendo uma área da Odontologia , que se ocupa em utilizar o próprio sangue do paciente através de um processamento prévio, a obter melhores resultados em tratamentos que visam regenerar tecidos perdidos (reconstruções ósseas e gengivais), estando muito indicado em Tratamentos com Implantes Dentários e áreas estéticas. Os ministradores, Prof. Leonel Oliveira ( Pesquisador e Professor da Universidade de Brasília ) , Prof. Luis A. Violin ( Medico, Prof. Titular da UNICAMP) e o Prof. Paulo A. Saad ( Prof. Titular UNIP, Coordenador dos Cursos de Implante da AORP/UNIFEB), receberam alunos de Ribeirão e Região, Goiânia, Porto Alegre e Capital. Contaram também com a participação especial da Biomédica Dra.Vera Baccarin . A proposta do curso foi Habilitar os profissionais a promoverem em seus consultórios, a utilização prévia de uma fração do sangue do paciente, manipulando no trans-operatório (durante a cirurgia), conferindo diversas vantagens na reparação e adequação do osso e da gengiva. Essa Técnica é regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, e já vem sendo usada há alguns anos, com resultados surpreendentes.

(matéria na integra no Jornal do Porto impresso já nas bancas)