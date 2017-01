Existem coisas que acontecem independentes da nossa vontade... mas quando temos uma missão a ser realizada nesse mundo, devemos aceitá-la, pois fazem parte dos desígnios de Deus para a nossa existência.

Tudo tem o seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu” nos diz o Livro do Eclesiastes. A vida é uma escola, já diziam nossos antepassados, e uma escola técnica, pode-se dizer. Nesta escola, não se aprende efetivamente nada se não for pela experiência.

Não há teoria que possa dar a ninguém o “certificado” de sabedoria, de experiência de vida. Só se aprende a viver vivendo! Em outras palavras, “É na experiência da vida que o homem evolui”... Harvey Spencer Lewis.

A despedida hoje é sim, e muito, emocionante. É hora de olhar para trás e refletirmos tudo o que passamos juntos. Momentos não tão agradáveis, existiram? Sim! Momentos de desentendimentos e discussões também? Sim! E como! Seria louvável que nos bastidores de uma paróquia, composto dos mais variados tipos de pessoas, tudo corresse da forma mais calma e tranquila possível; contudo, nos lembramos aqui de grandioso e valioso ensinamento : “A Igreja (com letra maiúscula) é Santa e Pecadora!” Santa pois tem sua origem em Nosso Senhor Jesus Cristo, Pecadora pois nela nos encontramos, humanos pecadores que tentam e se esforçam ao máximo para trilhar os caminhos mostrados e ensinados pelo Santo Evangelho, buscando assim nos assemelhar cada vez e sempre mais ao nosso Criador e Mestre. Por esse motivo povo querido, em especial da Paróquia Nossa Senhora Assunção, aqui nesse momento, peço perdão e, que nos momentos de fragilidade sobressaiu mais que a força divina e respeitosa do amor de Deus para com voces.

Porém, em maior quantidade e intensidade foram os momentos especiais e belos de verdadeira experiência de vivência da Palavra Divina, comunhão e união fraterna que vivenciamos juntos: quantas conquistas, quantas vitórias, novenários, festividades, quantos reparos, os almoços de confraternização, natais, quaresmas, semanas santas, Páscoas de Nosso Senhor celebramos juntos aqui neste chão bendito... quantos irmãos nossos, que muito ajudaram-me nesta missão de fortalecimento deste meu tão amado rebanho aos quais sou eternamente grato.