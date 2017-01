Devido nossos trabalhos de auditorias em várias empresas no Brasil, tenho observado a repetição de muitos problemas empresariais , que na realidade somente mudam de endereço e nome, mas todos possuem a mesma natureza em termos conceituais

.

Voce conhece alguma empresa que tenha problemas sobre:

Processos operacionais e administrativos com baixo desempenho

Indice de refugos de peças com tendência de aumento

Reclamações de clientes repetitivas

Não conformidades com as mesmas causas se repetindo

Liderança com pequena visão estratégica

Objetivos não atendidos integralmente

E muitos outros .....

Certamente todos nós vivemos ou já passamos por empresas com essas características de problemas.

Isso é um grande peso para as empresas pois invariavelmente as causas não eliminadas de forma sistemática ou definitiva, fazendo com que esses problemas se repitam periodicamente.

O fato de trabalharmos com auditorias em gestão em várias empresas diferentes, de vários tamanhos, regiões do Brasil e nichos de negócios, nos faz perceber nitidamente a necessidade de incentivar ações proativas através de grupos de empresas que tenham esses problemas em suas rotinas para que possam, de forma profissional e simples, equacionar e trabalhar de forma conjunta para efetivamente eliminar as causas dessas situações que baixam a eficácia e eficiência de empresas no Brasil.

Estamos buscando contato com empresas em distritos industriais e regiões focalizadas para promover encontros dirigidos em solucionar e eliminar, com ferramentas simples de gestão e boa dose de vontade, boa parte desse peso inútil que as empresas carregam em suas rotinas.

As fase de análise de problemas e o planejamento de execução das ações para eliminação de suas causas, são feitas em conjuntos em encontros periódicos formados por representantes de cada empresa e a implementação e confirmação de eficácia, bem como os feed backs de ações implantadas e realinhamentos necessários se faz individualmente em cada empresa participante do grupo.

O conceito de colaborativismo é trabalhado desde o primeiro encontro onde todos assumem a postura de dividir as dificuldades com empresas participantes para que as análises e idéias possíveis para resolução, além dos compromissos em chegar nas soluções, sejam confirmadas e possam contar com visão ampla de todos. Naturalmente são preservados as tecnologias de cada empresa participante e as divisões de grupos de empresas que não sejam concorrentes entre si.

O fato é: Temos que mobilizar empresários, diretores, gerentes, supervisores, encarregados para aumentar a eficácia e eficiência de nossas empresas , através de nossas competências somadas de forma organizada, proativamente e com visão colaborativista.

Precisando de apoio, basta me contatar.

Sou Alberto Mehes da AdValue – Inteligência e Competências somadas ao seu negócio !

www.advalue.net.br

O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.