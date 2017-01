Dezenas de moradores de Porto Ferreira tomaram o plenário da Câmara Municipal na noite da última segunda-feira, dia 23/01, quando aconteceu a primeira sessão ordinária do ano. Insatisfeitos com a cobrança das tarifas de água e esgoto pela concessionária Odebrecht Ambiental, eles solicitaram apoio dos vereadores para debater a questão.

O servidor público e ex-vereador João Lázaro Batista, um dos líderes da mobilização, cobra explicações sobre altos valores nas contas de água. “É do conhecimento de todos as constantes reclamações da população em relação aos altos valores em suas contas. A Odebrecht sempre justifica dizendo que é por causa de vazamentos”, diz.

A outra reclamação é quanto à cobrança da tarifa de esgoto, que hoje corresponde a 75% da tarifa de água. No entanto, segundo dados da Agência Reguladora de Porto Ferreira, órgão fiscalizatório dos serviços em concessão no município, o tratamento hoje atinge apenas 14% do total do esgoto lançado.

“A Odebrecht tinha que tratar 100% do esgoto em Porto Ferreira em 5 anos. O prazo venceu em 4 de outubro de 2016 e eles tratam apenas 14%, mas cobram 75%. O certo é cobrar 14%, e não 75%. Se você atrasa [o pagamento da tarifa] você paga multa, juros e, se demorar, até cortam a sua água. Não importa se você justifica, se está desempregado ou ficou doente. Agora, o prazo deles venceu. Será que foram multados? Qual o valor dessa multa?”, questiona o servidor público.

(matéria na integra no Jornal do Porto impresso já nas bancas)